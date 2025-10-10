2026ರ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಎಬಿಎಸ್ ಬದಲು ಸಿಬಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಯಾಮ್
Combined Braking System: 2026ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಬಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಬಿಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
Published : October 10, 2025 at 2:41 PM IST
Combined Braking System: ಜನವರಿ 2026ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS) ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಟು ವೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (ಸಿಯಾಮ್) ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯ ನಂತರ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.
2019ರಿಂದ 125 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ದುಬಾರಿ ಎಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಬಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಸಿಯಾಮ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ.
SIAM ಇಂಡಿಯಾ: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (SIAM) ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಉನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1860ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ದತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. SIAM ಪರಿಸರದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ SIAM ಅನ್ನು 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದತ್ತಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS): ಸವಾರನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು CBS ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸವಾರನು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
CBS ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ CBS ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ನ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: CBS ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇದನ್ನು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಲದ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳು:
ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಮತೋಲನ: CBS ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳ ನಡುವೆ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 70:30 ಅನುಪಾತ) ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೀಲ್ ಲಾಕ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಒಂದೇ ಲಿವರ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ CBS ಕೈ/ಕಾಲು ಸಮನ್ವಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸವಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನನುಭವಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್: ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ದ್ರ ರಸ್ತೆಗಳು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಅಸಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಳೆತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿತರಣೆಯು ಮೂಲ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಿಲುಗಡೆ ದೂರ: ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು CBS-ಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು 60 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.18 ರಿಂದ 22 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದೂರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿನ್ಯಾಸ: ABS ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ CBS ಯಾಂತ್ರಿಕ/ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
CBS ಮತ್ತು ABS ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: CBS ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಎಡ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಬಲವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಗರಿಷ್ಠ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ದೂರ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವೀಲಿ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ABS ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪ. ಇದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಲಾಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೇಕ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗಲೂ ವೀಲ್ ಲಾಕ್-ಅಪ್ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ABS ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು CBS ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ನಿಲುಗಡೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಸ್ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗಗಳು ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿದ್ದಾಗ ABS ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಚಕ್ರಗಳು ಉರುಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾರಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೇಕ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಟೈರ್ ಲಾಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
150cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ABS ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 150cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ CBS ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಡಳಿತ (NHTSA) ಪ್ರಕಾರ, ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ABS ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗೆ ABS ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ CBS ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
CBS ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ವಹಣೆ-ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ABS ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್, ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ECU ವೈಫಲ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ABS ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಬದಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CBS) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗಾತ್ರವನ್ನು $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸಂಬಂಧಿತ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಘಟಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅಂದಾಜು). ಇದು 2025 ರಿಂದ 2033 ರವರೆಗೆ ಶೇ.7ರಷ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು (CAGR) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ CBS ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನುಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ವರ್ಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ ಹೊಂದಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಿಬಿಎಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ರಕಾರ (ಮುಂಭಾಗ, ಹಿಂಭಾಗ) ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಇತರೆ) ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ. ಹೋಂಡಾ, ಬ್ರೆಂಬೊ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
