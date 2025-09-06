ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರ್​ ಪಡೆದ ಸಚಿವ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್​!

First Tesla Model Y Delivered To Minister: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಶೋರೂಮ್ನಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರಿನ ಮೊದಲ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆದರು.
Published : September 6, 2025 at 9:54 AM IST
First Tesla Model Y Delivered To Minister: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಯಾದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಶೋರೂಮ್ ತೆರೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾಹನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಟೆಸ್ಲಾ ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರತಾಪ್ ಸರ್ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಈ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ಕಾರನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಸ್ಲಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ಕಾರು ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾರಿನ ಯಾವ ರೂಪಾಂತರವು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಇವಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ 600 ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ 350 ರಿಂದ 500 ಕಾರುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚೀನಾ (ಶಾಂಘೈ) ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಯುನಿಟ್ (CBU) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಟೆಸ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ Y ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ರೂಪಾಂತರ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 59.89 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರು ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ರೂಪಾಂತರವೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ RWD. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 67.89 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 622 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
