ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ 10ನೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್
Indian Space Missions: ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 10ನೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 10, 2025 at 12:56 PM IST
Indian Space Missions: ಭಾರತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 10ನೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾವೇಶದ 52ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ ಸರಣಿ 1, 2, ಮತ್ತು 3, ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು 2008ರಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ, ಉಪ-ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಗೋಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನಂತರ ನಾಸಾದ ಸೋಫಿಯಾ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ (2014)ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ PSLV-C37 ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು (ಆರ್ಬಿಟರ್ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ) ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪರಿಸರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳ ಮಾಪನವನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಿತು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2017ರ ನಡುವೆ ಭಾರತ LVM3 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇದು 11 ಎಂಜಿನ್ಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ LVM3ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಇಸ್ರೋ 28 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳು 37 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 108 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಸ್ರೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ 34 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ - 64 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮಿತವ್ಯಯದ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, "ನಾವು ವೆಚ್ಚದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯು ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಿಂದ 4,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾಯಿಸಿದ 133 ಉಪಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು, ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಚನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾರಾಯಣನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳ ಯುಗದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ್ಯಪಲ್ ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 3: ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಲೈವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಫೀಚರ್!