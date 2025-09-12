₹70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಇದು!
Bajaj Platina: ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಬೆಲೆ, ಎಂಜಿನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು.
Published : September 12, 2025 at 10:45 AM IST
Bajaj Platina: ಬೈಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ.
ಬೈಕ್ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಬಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವುದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೈಕ್ಗಳೂ ಸಹ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಬೈಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬೈಕ್ಗಳು ರೂ.70,000-80,000 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುವ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ.
ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೈಕ್ ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 70,611 ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು 28%ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 75ರಿಂದ 90 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಲೇಜ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 11-ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ 850 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ. ಕೇವಲ 9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 0ರಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಬೈಕ್ ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿರುವ 102 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 7.9 ಬಿಎಚ್ಪಿ (7500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 8.34 ಎನ್ಎಂ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (5500 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: GST ಎಫೆಕ್ಟ್: ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಹೀರೋ ಸ್ಕೂಟರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ