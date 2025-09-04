Indian American Amit Kshatriya: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಸಾ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದ ಹೊಸ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾದ ಹಂಗಾಮಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸೀನ್ ಪಿ. ಡಫಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ..
ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರನ್ನು ನಾಸಾದ 'ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಂಗಳ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರು ಡಫಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏಜೆನ್ಸಿಯ 10 ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾಸಾ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ (ESDMD) ನಲ್ಲಿ ‘ಚಂದ್ರನಿಂದ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ಮಾನವಸಹಿತ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೊದಲ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಾಸಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 2014 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
2017 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಅವರು ISS ವಾಹನ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹಂಗಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು NASA ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಮಿತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓರಿಯನ್, ಇದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ -1 ಮಿಷನ್ನ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮರಳಿ ತಂದಿತು. ಅಮಿತ್ ಪಸಾಡೆನಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ: ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಕೇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅಮಿತ್ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್ನ ಬ್ರೂಕ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಸಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ನೂಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಕ್ಷೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ರೊಬೊಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ನೂಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮಿತ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
