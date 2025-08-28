ETV Bharat / technology

ಟಾಪ್​ 10 ಬೈಕ್​ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ: ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್? - JULY 2025 SALES REPORT

July 2025 Sales Report: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಟಾಪ್​ 10 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

INDIAN MOTORCYCLE MARKET TOP 10 BEST SELLING MOTORCYCLES HERO SPLENDOR ROYAL ENFIELD
ಇಲ್ಲಿದೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್​ 10 ಬೈಕ್​ಗಳ ಮಾರಾಟ ಹಿಸ್ಟರಿ (photo Credit: Royal Enfield)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 3:17 PM IST

3 Min Read

July 2025 Sales Report: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜುಲೈ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಪ್ 10 ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 2,46,715 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,20,820 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 11 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,59,658 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಶೈನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 2.29 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 79,817 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 71,477 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 53.30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 37,566 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 22.44 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 33,572 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 14.54 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,424 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 1.72 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,516 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 24,511 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ ಬೈಕ್ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 18,373 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್​ : ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದೆ ಜೆಮಿನಿ!

July 2025 Sales Report: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜುಲೈ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಪ್ 10 ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 2,46,715 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,20,820 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 11 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,59,658 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಶೈನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 2.29 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 79,817 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 71,477 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 53.30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 37,566 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 22.44 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 33,572 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 14.54 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,424 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 1.72 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,516 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 24,511 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ ಬೈಕ್ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 18,373 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್​ : ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದೆ ಜೆಮಿನಿ!

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN MOTORCYCLE MARKETTOP 10 BEST SELLING MOTORCYCLESHERO SPLENDORROYAL ENFIELDJULY 2025 SALES REPORT

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ

ಹನುಮಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಮಿರಾಯ್​​' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ನಾಳೆ ಟ್ರೇಲರ್​

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್​: ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ 'ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್'; ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.