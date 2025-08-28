July 2025 Sales Report: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜುಲೈ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಪ್ 10 ಬೈಕ್ ಮಾರಾಟದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 2,46,715 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಬೈಕ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 2,20,820 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟವು ಸುಮಾರು 11 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 10 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,59,658 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಶೈನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 2.29 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 79,817 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಒಟ್ಟು 71,477 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 53.30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 37,566 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 22.44 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸವಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 33,572 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 14.54 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,424 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 1.72 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,516 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸ್ಥಿರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈಡರ್ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 24,511 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಶೇ. 0.15 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ ಬೈಕ್ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಗರ ಸವಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಬೈಕ್ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 18,373 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್ : ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ತುಂಬಲಿದೆ ಜೆಮಿನಿ!