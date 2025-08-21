Agni 5 Ballistic Missile: ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂಡಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ‘ಅಗ್ನಿ 5’ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಗ್ನಿ-5 ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (DRDO) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಾಂಗ್-ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು - ಸಮರ್ಥ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿಮ್ಮುವ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ನಿರೋಧಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 17 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ 1 ಟನ್ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೀಚರ್: ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಂಚರಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಿಡಿತಲೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಬಹು ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರಿಯತ್ತ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ 3-ಹಂತದ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟಬಲ್ ರಿ-ಎಂಟ್ರಿ ವೆಹಿಕಲ್ (MIRV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 4 ಸಾವಿರ 790 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿ 5 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಸೇನಾ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೆವರು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ‘ಅಗ್ನಿ ಪರಿವಾರ್’ನ ಕಾರವಾನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಗ್ನಿ-6 ಇನ್ನೂ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ದೇಶದ ‘ಅಗ್ನಿ ಪರಿವಾರ್’ ಹೀಗಿದೆ..
|ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು
|ರೇಂಜ್
|ಅಗ್ನಿ-1
|900 ರಿಂದ 1200 ಕಿ.ಮೀ.
|ಅಗ್ನಿ-P
|1000 ರಿಂದ 2000 ಕಿ.ಮೀ.
|ಅಗ್ನಿ-2
|2 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|ಅಗ್ನಿ-3
|3 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|ಅಗ್ನಿ-4
|4 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|ಅಗ್ನಿ-5
|5 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
|ಅಗ್ನಿ-6
|5 ಸಾವಿರದಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ-5 ಸುಧಾರಿತ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್, ಸುಧಾರಿತ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಶಾಖ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು MIRV ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಬಹು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಗ್ನಿ-5 ಅನ್ನು ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: DRDO ಅಗ್ನಿ-5 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ರಹಿತ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 8 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ಸಿಡಿತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಮೊದಲನೆಯದು ಏರ್ ಬಸ್ಟರ್ .. ಅಂದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ರನ್ವೇಗಳು, ವಾಯುನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಎರಡನೆಯದು ಬಂಕರ್ ಬಸ್ಟರ್.. ಇದು ನೆಲದೊಳಗೆ 80 ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಭೇದಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 2500 ಕಿ.ಮೀ.
