ಟ್ರೈನ್​ನಿಂದಲೇ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ: ಭಾರತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

Agni Prime Missile: ಭಾರತವು ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿ-ಪ್ರೈಮ್ ಮಿಸೈಲ್​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RAIL BASED LAUNCHER SYSTEM AATMANIRBHAR BHARAT DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH
ಟ್ರೈನ್​ನಿಂದಲೇ ಮಿಸೈಲ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: X@RajnathSingh)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Agni Prime Missile: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲಾಂಚ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಗ್ನಿ-ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಗುರುವಾರ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು 2000 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗಿನ ದಾಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್‌ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೈಲು ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಗ್ನಿ-ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ (ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ರೈಲು ಜಾಲಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಎಂಬುದು ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ, ಅಗ್ನಿ ವರ್ಗ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಹಂತದ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್-ಉಡಾವಣಾ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ 1,000 ರಿಂದ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿ-ವರ್ಗದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಿಸೈಲ್​ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ​ ಹೀಗಿದೆ: ಇದು ಸುಧಾರಿತ ನಿಖರತೆ, ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರೈಜ್ಡ್ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಸರಣಿಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಅಗ್ನಿ-1 ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ-2 ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರೈಜ್ಡ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆ-ಮೊಬೈಲ್, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ-ಉಡಾವಣಾ ಮತ್ತು ಸಿಲೋ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲಿನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಜಾಲದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ) ದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಉಡಾವಣೆಯು ಪರಮಾಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶತ್ರು ಉಪಗ್ರಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು?: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ‘ಭಾರತವು ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ 2,000 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇದು ರೈಲು ಜಾಲದಿಂದ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

