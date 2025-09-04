India Road Accidents Record 2023: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ -ಅಂಶಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸುಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಅಡಗಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗ, ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ತೆರೆದಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮಗೆ ಸಹಜ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ದುರಂತವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) 2023ರ ಅಪಘಾತದ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 4.8 ಲಕ್ಷ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 1.72 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.4.2 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 2.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಪಘಾತಗಳ ದುರಂತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 1,72,890 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳು, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 68 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರರ್ಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾದಚಾರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2022 ಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು 4,62,825 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
2023 ರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವರದಿಯಾದ 4,80,583 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ 1,50,177 ಅಥವಾ ಶೇ.31.2 ರಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೆ.. ಇನ್ನೊಂದು 1,05,622 (22.0%) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 2,24,744 (46.8%) ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೂ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 473 ಜನರು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ನುಂಗಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು 67,213 ಅಪಘಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 43,440 ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ 16,349 ಅಪಘಾತಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2019 ರಿಂದ 2023ರವರೆಗಿನ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಪಘಾತದ ಡಾಟಾ ಹೀಗಿದೆ..
|ಕ್ರ.ಸಂ.
|ರಾಜ್ಯಗಳು
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|1
|ತಮಿಳುನಾಡು
|62,685
|49,844
|55,682
|64,105
|67,213
|2
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|50,669
|45,266
|48,877
|54,432
|55,327
|3
|ಕೇರಳ
|41,111
|27,877
|33,296
|43,910
|48,091
|4
|ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ
|42,572
|34,243
|37,729
|41,746
|44,534
|5
|ಕರ್ನಾಟಕ
|40,658
|34,178
|34,647
|39,762
|43,440
|6
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|32,925
|24,971
|29,477
|33,383
|35,243
|7
|ರಾಜಸ್ಥಾನ
|23,480
|19,114
|20,951
|23,614
|24,694
|8
|ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
|21,992
|19,509
|21,556
|21,249
|19,949
|9
|ತೆಲಂಗಾಣ
|21,570
|19,172
|21,315
|21,619
|22,903
|10
|ಗುಜರಾತ್
|17,046
|13,398
|15,186
|15,751
|16,349
|11
|ಒಟ್ಟು
|3,54,708
|2,87,572
|3,18,716
|3,59,571
|3,77,743
ಸಾವುನೋವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶವು (23,652) ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ (12,321) ಐದು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ 10ನೇ (7,660) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2019 ರಿಂದ 2023ರವರೆಗಿನ ಟಾಪ್ 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾವುನೋವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ..
|ಕ್ರ.ಸಂ.
|ರಾಜ್ಯಗಳು
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|1
|ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ
|22,655
|19,149
|21,227
|22,595
|23,652
|2
|ತಮಿಳುನಾಡು
|18,129
|14,527
|15,384
|17,884
|18,347
|3
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|12,788
|11,569
|13,528
|15,224
|15,366
|4
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|11,249
|11,141
|12,057
|13,427
|13,798
|5
|ಕರ್ನಾಟಕ
|10,958
|9,760
|10,038
|11,702
|12,321
|6
|ರಾಜಸ್ಥಾನ
|10,563
|9,250
|10,043
|11,104
|11,762
|7
|ಬಿಹಾರ
|7,205
|6,699
|7,660
|8,898
|8,873
|8
|ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
|7,984
|7,039
|8,186
|8,293
|8,137
|9
|ಗುಜರಾತ್
|7,390
|6,170
|7,452
|7,618
|7,854
|10
|ತೆಲಂಗಾಣ
|6,964
|6,882
|7,557
|7,559
|7,660
|11
|ಒಟ್ಟು
|1,15,885
|1,02,186
|1,13,132
|1,24,304
|1,27,770
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ತಂದಿರುವ ದುರಂತ ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರತವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. (ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ)
