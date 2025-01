ETV Bharat / technology

ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ AI ಮಾಡೆಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! - INDIAAI MISSION

By ETV Bharat Tech Team

INDIA TO MAKE ITS OWN AI MODEL: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ವೊಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಐಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್​ ಲಾರ್ಜ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಮಾಡೆಲ್​ (ಎಲ್​ಎಲ್​ಎಮ್​) ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

10,370 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಮಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ "ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ" ಸ್ಥಳೀಯ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು 18,693 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ಯುನಿಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ (GPU) ಎಐ ಮಾಡೆಲ್​ನ ಸುಮಾರು 10,000 GPUಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಎಎನ್​ಎಸ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದ 8693 GPUಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. DeepSeek ಮತ್ತು ChatGPT ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2,000 ಮತ್ತು 25,000 GPUಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಎಐ ಮಾದರಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ AI ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಐ ಸೆಫ್ಟಿ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯುಟ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ AI ಮಾದರಿಯು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ - ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್​ ಸಹ ಸೇರಿವೆ.