ETV Bharat / technology

ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾರತ, ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ! - INDIAN BULLET TRAIN

ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ ( ETV Bharat Creative with input from IANS and L&T )