Rare Earth Metals: ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮುಂದುವರಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಳಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟು ಇನ್ನೋವೆಷನ್ ಎಂಬ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಂತಗಳು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಬೆಲೆ ಖಾತರಿ: ನಿಯೋಡೈಮಿಯಮ್ - ಪ್ರೇಸೋಡೈಮಿಯಮ್ (NdPr) ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು NdFeB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೈಲಟ್ ಹಬ್ಗಳ ರಚನೆ: ಹೇರಳವಾದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಪೈಲಟ್ ಹಬ್ಗಳು) ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
IREL ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು: ಇಂಡಿಯನ್ ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IREL) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಪೂರೈಕೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2024 - 25ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ IREL ನ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 197 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸ್ಥಾವರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಲೋಹಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ - ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ NdFeB ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 7,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇವಲ ಇವಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಟೋಮೆಷನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.
