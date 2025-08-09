Essay Contest 2025

India OpenAI Market: ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲಿದೆ ಎಂದು ಓಪನ್‌ಎಐ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ (Photo Credit: IANS)
India OpenAI Market: ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ತಯಾರಕ OpenAI ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಮಾದರಿ GPT-5 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ CEO ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಭಾರತವನ್ನು AI ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು ಓಪನ್​ಎಐಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಜಿಪಿಟಿ-5 ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವ್ಯಾಪಾರ ಬಳಕೆದಾರರವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಎಐ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ಭಾರತವು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ AI ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಆಲ್ಟ್‌ಮನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ಎಐ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ AI ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

‘ಓಪನ್‌ಎಐ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡೆವಲಪರ್ ಸಮುದಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರರ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ AI ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಭಿವರ್ಧಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು, ಲಾಭರಹಿತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ AI ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಎಐ ಮಿಷನ್‌ನ ‘ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯ’ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತವು ಎಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಓಪನ್‌ಎಐನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೇಸನ್ ಕ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

‘ನಾವು GPT‑5 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. GPT‑5 ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್, ಗಣಿತ, ಬರವಣಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ದೃಶ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ತಜ್ಞರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯಾವಾಗ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

GPT‑5 ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಚಂದಾದಾರರು GPT‑5 ಪ್ರೊಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತೃತ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

‘GPT‑5 ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾದರಿ, ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾದರಿ (GPT‑5 thinking) ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ, ಪರಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನೈಜ-ಸಮಯದ ರೂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯೆ ಟಾರಿಫ್​ ವಾರ್​: ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐಫೋನ್ ಯೋಜನೆಯೂ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಐಫೋನ್‌ಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೇ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಂಕದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹೊರಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

