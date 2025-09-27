ETV Bharat / technology

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

First Hydrogen Highways: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 27, 2025 at 10:45 AM IST

First Hydrogen Highways: ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ದೇಶದ ಗ್ರೀನ್​ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘ-ದೂರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಚಾಲಿತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ & ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ, ‘ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಕ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 37 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಒಂಬತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರೀಫಿಲಿಂಗ್​ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ, ದೀರ್ಘ-ಸಂಚಾರ ಚಲನಶೀಲತೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 87 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಸ್ಥಿರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಜ್ಞರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹಸಿರು ಪರ್ಯಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಹಯೋಗ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದೀನದಯಾಳ್ ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮೀಸಲಾದ ಹಡಗು ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಫ್ತನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಓದಿ: ಪೆಸಿಫಿಕ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರಗಳು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇದರ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

