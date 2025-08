ETV Bharat / technology

ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ನಂ.1 - KARNATAKA NO 1

ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ( Photo Credit: IANS )

By ETV Bharat Tech Team Published : August 2, 2025

Karnataka No.1: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ (ಇವಿ) ಅಳವಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29,277 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ದೇಶದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭೂಪತಿರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ (Photo Credit: IANS) ರಾಜ್ಯಗಳ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು 6,097 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ 4,155 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು 2,326 ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ‘PM E-DRIVE’ ಯೋಜನೆ: ಈ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ‘PM E-DRIVE’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು (ಸಬ್ಸಿಡಿ) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ರೂ.2,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒದಗಿಸಲು ರೂ. 10,900 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರ. FAME ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು: PM e-Drive ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರವು FAME (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್​ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿತು. FAME-I (2015-2019) ಮತ್ತು FAME-II (2019-2024) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 18,84,905 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ 9,332 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದ್ದ FAME-II ಯೋಜನೆಯಡಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 912.50 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8,885 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನ: ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಟೈಯರ್ -2 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 4,625 EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಲ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಯತ್ತ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಓದಿ: ಐಡಿಯಾ-ವೊಡಾಫೋನ್ 5G ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಈ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ

