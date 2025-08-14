ETV Bharat / technology

ಸೌರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ: ದೇಶದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ - INDIA ACHIEVES HISTORIC MILESTONE

India Achieves Historic Milestone: 100 GW ಸೌರ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SOLAR PV MODULE MINISTER PRALHAD JOSHI PRIME MINISTER NARENDRA MODI SOLAR MANUFACTURING ECOSYSTEM
ಸೌರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರತ (Photo Credit: IANS)
Published : August 14, 2025 at 9:13 AM IST

India Achieves Historic Milestone: ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವು 100 GW ಸೌರ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅನುಮೋದಿತ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಕರ ಪಟ್ಟಿ (ALMM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 100 GW ಸೌರ PV ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.3 GW ಆಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ (PLI) ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಪರಿವರ್ತನಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಲವಾದ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮತ್ತು 500 GW ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುರಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.3 GW ಸೌರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ 100 GW ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಸೌರ PV ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿಣಾಮವು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.3 GW ನಷ್ಟಿದ್ದ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಂದು 100 GW ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 500 GW ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಗಾಲರಹಿತೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

SOLAR PV MODULEMINISTER PRALHAD JOSHIPRIME MINISTER NARENDRA MODISOLAR MANUFACTURING ECOSYSTEMINDIA ACHIEVES HISTORIC MILESTONE

