ETV Bharat / technology

ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ - INDEPENDENCE DAY 2025

Independence Day 2025: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

AUGUST 15 CELEBRATIONS 2025 PM MODI SPEECH ON 15 AUGUST 2025 15 AUGUST 2025 RED FORT CELEBRATION INDEPENDENCE DAY 2025 PARADE
ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ದಿನ (Photo Credit: Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read

Independence Day 2025: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ದೇಶಿವಾಸಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ?: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತೆರೆದಿರುವ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು e -invitations.mod.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಇ - ಆಹ್ವಾನಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
  • ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ‘Request OTP’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ, ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೀಟ್​ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?: ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಜನರಲ್​ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 20
  • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 100
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 500

ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೀಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ‘ಇ-ಟಿಕೆಟ್’ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ‘ಇ-ಟಿಕೆಟ್’ QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಸನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: MyGov ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20 ಕ್ಕೆ NCC, ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್​ ಆಫ್​ ಹಾನರ್​ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:10 ಕ್ಕೆ ಲಾಹೋರಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಡ್​ ಆಫ್​ ಹಾನರ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ನಂತರ 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಆಹ್ವಾನಿತರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿವೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?

Independence Day 2025: ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 79ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು ದೇಶಿವಾಸಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ?: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತೆರೆದಿರುವ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು e -invitations.mod.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು ಇ - ಆಹ್ವಾನಗಳ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
  • ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಬಳಿಕ ‘Request OTP’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ OTP ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈಗ, ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸಿ.
  • ಪರಿಶೀಲನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾನ್ಯ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೀಟ್​ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?: ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಜನರಲ್​ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 20
  • ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 100
  • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್​ ಬೆಲೆ: ರೂ. 500

ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಸೀಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, UPI ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ‘ಇ-ಟಿಕೆಟ್’ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ‘ಇ-ಟಿಕೆಟ್’ QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಸನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2025ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: MyGov ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20 ಕ್ಕೆ NCC, ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್​ ಆಫ್​ ಹಾನರ್​ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:10 ಕ್ಕೆ ಲಾಹೋರಿ ಗೇಟ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾರ್ಡ್​ ಆಫ್​ ಹಾನರ್​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ನಂತರ 21-ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಆಹ್ವಾನಿತರ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲಿವೆ. ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದ ನಂತರ, ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈ ಭಾರತ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಲೂನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?

For All Latest Updates

TAGGED:

AUGUST 15 CELEBRATIONS 2025PM MODI SPEECH ON 15 AUGUST 202515 AUGUST 2025 RED FORT CELEBRATIONINDEPENDENCE DAY 2025 PARADEINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.