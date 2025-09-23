$1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್
Published : September 23, 2025 at 4:02 PM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್-ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಿ-ಸೀಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಏಂಜಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಟೆಕ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಎಐನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೂರು ಮಂಜೂರಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕವಾಟಗಳಲ್ಲಿ (PRV) ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಈ ನಿಧಿಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.26 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆಹಾರ, ಡೈರಿ, ಜವಳಿ, ಕಾಗದ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಲಯಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೀಮ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಪಿಆರ್ವಿಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಗಳು(ಡಿವೈಸ್ಗಳು) ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಂತಸ್ಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 'ಎಕ್ಸರ್ಜಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಳೆದುಹೋದ ಶಕ್ತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕವಾಟಕ್ಕೆ 160kW ಯಷ್ಟು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 66 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಮೌಲ್ಯದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ವ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ 'ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್' ರೋಟರಿ ಸಾಧನವು, ಪಿಆರ್ವಿಗಳಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀನಿಕ್ಸ್ (ಸ್ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್) ಘಟಕವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 6 ರಿಂದ 24 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕವಾಟಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 180 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಹವಾಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ (ಉಗಿ) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸ್ಟೀಮ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಂಕೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ವ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಆಶಿಸ್ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಗುರಿ" ಎಂದು ವ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.
