ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಧರಿತ ನಿಖರ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ್​ ಐಐಟಿ - Weather Forecasting Model

ಐಇಇಇ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ಲೋರ್​​ನಲ್ಲಿ (IEEE Xplore) ಪ್ರಕಟವಾದ 'ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಘಟನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು' ('Minimization of Forecast Error Using Deep Learning for Real-Time Heavy Rainfall Events Over Assam) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್​ಎಫ್ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಘಟನೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಜೂನ್ 13 ಮತ್ತು 17, 2023 ರ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಸಂಶೋಧನೆಯು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್​ಎಫ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞರು ಈಗ ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವಲಂಬನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು spatio-attention ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

