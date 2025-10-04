ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಐಐಎಸ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ
ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೆಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 4:59 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೊಸ ಸೈಫನ್ ಆಧಾರಿತ ಉಷ್ಣ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೀರಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಆವಿ ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ವಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ.
ನೀರು ಆವಿಯಾದಾಗ ಉಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಹೊರಪದರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಕಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಬಲ್ಲವು, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಏನು: ಸೈಫನೇಜ್ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಹೀರುವಿಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿದ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ದ್ರವವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಸೈಫನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಎಳೆಯುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈ. ಉಪ್ಪು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವ ಬದಲು, ಸಿಫನ್ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾದ ಪದರದಂತೆ ಹರಡಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ತಂಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ ಗಾಳಿಯ ಅಂತರವು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಆರು ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌರ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಹು ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಸಾಧನವು ಶಾಖವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿರಣದಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಪದ್ದತಿಗಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೌರ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸೈಫನ್ ಆಧಾರಿತ ಥರ್ಮಲ್ ಡಿಸಲಿನೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
- ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
- ತಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಶಾಖವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಗ್ರಾಮಗಳು, ವಿಪತ್ತು ವಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಒಣ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚದೇ, ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಐಎಸ್ಸಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಪ್ಪಿನ ಶೇಖರಣೆಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
