ಹ್ಯುಂಡೈ ಮಾಯೆಗೆ ಮರುಳಾದ ಗ್ರಾಹಕರು: ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಮಾರಾಟ!

Hyundai Sales Records: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹ್ಯುಂಡೈ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 11,000 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಹ್ಯುಂಡೈ ಮಾಯೆಗೆ ಮರುಳಾದ ಗ್ರಾಹಕರು (Photo Credit: Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 8:04 AM IST

Hyundai Sales Records: ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಅನೇಕ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸಹ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗಳು ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು.

ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 11,000 ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಡೀಲರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0 ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್​: ಜಿಎಸ್​ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹುಂಡೈನ SUV ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ. ಕ್ರೆಟಾ, ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಡೀಲರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್​ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹುಂಡೈ ತನ್ನ ವಾಹನ ಶ್ರೇಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಹುಂಡೈನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಕ್ರೆಟಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 72,145 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಟಾ N ಲೈನ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 71,762 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಸಾಲುಗಳ ಅಲ್ಕಾಜರ್ SUV ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 75,376 ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಟಕ್ಸನ್ ರೂ. 2,40,303 ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಟಕ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಸಿ5 ಏರ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ನಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.

ವೆನ್ಯೂ ನಂತಹ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ರೂ. 1,23,659 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಐ20 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಟಿ ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 98,053 ಮತ್ತು ರೂ. 89,209 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಔರಾ ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 73,000 ಮತ್ತು ರೂ. 78,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.

‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಆರಂಭವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸುಮಾರು 11,000 ಡೀಲರ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಒಒ ತರುಣ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮಾರಾಟದ ಆವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹುಂಡೈಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಮಾರಾಟದ ಆವೇಗವು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

