ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ? - CHEAP HYDROGEN PRODUCTION

Cheap Hydrogen Production: ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಭಾರತವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಂತೆ ಇಂಧನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2025 at 8:00 AM IST

Cheap Hydrogen Production: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಅದು ಇಂಧನ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 24 ನೇ ದರ್ಬಾರಿ ಸೇಠ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ‘ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1 ಡಾಲರ್​ಗೆ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ‘ಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು’ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ‘ಸಂಜೀವಿನಿ ಬೂಟಿ’ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಟೊಯೋಟಾ ಮಿರೈ ಅನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಜಪಾನೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಭವಿಷ್ಯ’ ಎಂದರ್ಥ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಲಿದೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ: ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಗೇಮ್​ ಚೇಂಜರ್​ ಆಗಲಿದೆ. ‘ನಾವು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ‘ಬಯೋಡೈಜೆಸ್ಟರ್‌’ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಸಿಎನ್‌ಜಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಬದಲು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದರೆ ದೇಶದ ಪುರಸಭೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ರೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳು: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಔಷಧ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ರೈಲುಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತವೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ದೇಶವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಐನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಲ, ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು, ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರೀನ್​ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಓದಿ: ರೇರ್​ ಅರ್ಥ್​ ಮೆಟಲ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್​!; ಈ ಲೋಹಗಳ ಆಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದೇ?

