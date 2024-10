ETV Bharat / technology

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ Huawei!

HarmonyOS Next: ಗೂಗಲ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ನಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು Huawei ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​ HarmonyOS Next ಅನ್ನು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓಪನ್​ ಸೋರ್ಸ್​ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್​ನಿಂದ​ (AOSP) ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಲ್​ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ HarmonyOS Next ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ Huaweiನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ವಾಚ್​ಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು.

HarmonyOS Next ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನ ಬೀಟಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Huawei ಕಂಪನಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಿನ್​ ಮತ್ತು ಕುನ್ಪೆಂಗ್​ ಚಿಪ್​ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೋಮ್​ ಮತ್ತು ಲಾಕ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಶನ್​ ಆಪ್ಷನ್​ಗಳು, ವೇಗವಾದ ಅನಿಮೇಷನ್​ಗಳು, ಆ್ಯಪ್​ ಲಾಂಚ್​ ಸ್ಪೀಡ್​, ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಫೀಚರ್​ಗಳ ಜೊತೆ ಬರಲಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಚೀನಿ ಶಾಪಿಂಗ್​, ಪೇಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು HarmonyOS Nextನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆ್ಯಪ್​ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Huawei ಕಂಪನಿ AliPay, JD.com, Taobao, Douyin ಮತ್ತು Xiaohongshuಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. HarmonyOS Next ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

HarmonyOS Next ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವ ಸಾಧನಗಳು:

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳು : Huawei Mate 60, Huawei Mate 60 Pro, Huawei Mate 60 Pro+, Huawei Mate 60 RS ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್​ ಡಿಸೈನ್​, Huawei Mate X5, Huawei Mate X5 Tibet version, Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro, Huawei Pura 70 Pro+, Huawei Pura 70 Ultra, Huawei Pocket 2, Huawei Pocket 2 ಆರ್ಟ್​ ಕಸ್ಟಮೈಸ್​ ವರ್ಸನ್​.