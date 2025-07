ETV Bharat / technology

ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​!: ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ! - MULTIPLE ACCOUNTS IN WHATSAPP

Published : July 1, 2025 at 10:21 AM IST

How to Use Multiple Accounts in WhatsApp: ನೀವು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಬಹು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಫೇಕ್​ ಅಕೌಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದೇ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಡಿವೈಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ​ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೌದು, ನೀವು ಒಂದೇ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಐಫೋನ್​ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್​ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಮತ್ತೊಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್​ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

ಮೊದಲು ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು - ಡಾಟ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ‘ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್’ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ (+) ಚಿಹ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ‘ಆ್ಯಡ್​ ಅಕೌಂಟ್​’ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ‘Agree and continue’ ಆಯ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ​ ಅಕೌಂಟ್​​​​​ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.