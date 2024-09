ETV Bharat / technology

ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಮೇಲ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್​ಸೆಂಡ್​ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ - How to Unsend Email in Gmail

By ETV Bharat Tech Team Published : 44 minutes ago

ತಪ್ಪಾಗಿ ಮೇಲ್​ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ( ETV Bharat )

How to Unsend Email in Gmail: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್‌ನ ಬಳಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಅನ್​ಸೆಂಡ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನ್​ಸೆಂಡ್​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸದ ಸೌಲಭ್ಯ: Gmail ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು Gmail ನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಮೇಲ್ ಅನ್​ಸೆಂಡ್​ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 1. ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ Gmail ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಿರಿ. 2. ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಐಕಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 3. ಈಗ See All Settings ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ..

4. ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಹೊಂದಿಸಿದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 5. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಅದೇ ಅವಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 6. ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್​ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಅನ್​ಸೆಂಡ್​ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟೆಕ್ಟ್ಸ್​ ಎಡಿಟ್​ ಆಪ್ಷನ್​: ಒಮ್ಮೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ.. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು Edit it ಅಥವಾ Add Some New Content ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅನೇಕ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್​ ಸಜಿಷನ್ಸ್​​ ಆನ್/ಆಫ್ ಮಾಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು/ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೂ ಇದೆ. ಓದಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತವೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧ್ಯಯನ - Health Effect On Space Travel