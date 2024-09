ETV Bharat / technology

PAN ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? - Track PAN Card Application Status

UTIITSL (UTI ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

PAN ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಹಂತ 1 - UTIITSLಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಹಂತ 2 - ನಿಮ್ಮ 'PAN ಸಂಖ್ಯೆ' ಅಥವಾ 'ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಪನ್ ಸಂಖ್ಯೆ' ನಮೂದಿಸಿ

ಹಂತ 3 - ನಿಮ್ಮ 'ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ' ನಮೂದಿಸಿ

ಹಂತ 4 - 'ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್' ಎಂಟರ್​ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 5 - 'ಸಬ್ಮಿಟ್​' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 6 - ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಕುರಿತು ವೆಬ್​ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

PAN ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​:

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ಯಾನ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಪಡೆಯಲು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 1 - https://www.tin-nsdl.com/ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಹಂತ 2 - 'Services' ಟ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'Pan' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹಂತ 3 - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ Know Status of Your Credit card/Debit card/Net Banking transaction for online application ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 4 - ಮುಂದೆ, 'Payment through Credit card/Debit card/Net banking' ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 15-ಅಂಕಿಯ acknowledgment number ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವಹಿವಾಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಹಂತ 5 - ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಹಂತ 6 - ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ/Date of Incorporation/ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್​ ದಿನಾಂಕ/Partnership or Trust Deed ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಹಂತ 7 - 'ಶೋ ಸ್ಟೇಟಸ್' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಹಂತ 8 - ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಹಿವಾಟಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.