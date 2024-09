ETV Bharat / technology

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಿಪ್ಸ್​ - HOW TO GET A DRIVING LICENSE

By ETV Bharat Tech Team Published : 26 seconds ago

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆನ್​ಲೈನ್​ ಮೂಲಕ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ( ETV Bharat )

How to Get a Driving License : ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇವೆಗಳ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳು (RTOs) ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿವೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಹಂತ-1: ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಂತ 2 (Ministry of Road Transport & Highways) ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು: ಗೇರ್‌ಲೆಸ್ ಬೈಕ್‌ಗೆ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನ (ಎಲ್‌ಎಂವಿ) ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ. ಹಂತ 1 (Ministry of Road Transport & Highways) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಪರ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ, ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್: 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಂತ-2: ಪರಿವಾಹನ್ ಸೇವಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ : ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ (https://parivahan.gov.in/parivahan/) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. RTO ಸೇವೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಬೇಕು. ಹಂತ 3 (Ministry of Road Transport & Highways) ಹಂತ-3: ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ: ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರವಾನಗಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Learner's License : ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, "Learner's License " ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Driving License: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ Learner's License ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ "Permanent Driving License" ಆಯ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ. ಹಂತ-4: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪರವಾನಗಿಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು. ಹಂತ 4 (Ministry of Road Transport & Highways)

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಯಸ್ಸು, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಪರವಾನಗಿ ವಿವರಗಳು: ನಿಮಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್, LMV ಇತ್ಯಾದಿ). ಹಂತ 5 (Ministry of Road Transport & Highways) ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್: ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ (ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ)

ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ (ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್, ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ),

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ,

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ) ಹಂತ-5: Learner's License ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ: ಶಾಶ್ವತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಕಲಿಯುವವರ ಪರವಾನಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಹಂತ 6 (Ministry of Road Transport & Highways) ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ RTO ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೇಮಕಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ : ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಿಂಟ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂತ-6: ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಶುಲ್ಕಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ UPI ಅಥವಾ Paytm ಅಥವಾ Google Pay ನಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾವತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಂತ-7: Learner's License ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು : ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ Learner's License ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು, ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ RTO ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು, ರಸ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಾಲನೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾನದಂಡ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60-70% ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಕಲಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂತ-8: ಖಾಯಂ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ : ಕಲಿಯುವವರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನೀವು ಪರಿವರ್ತನ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ಮರು-ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಶ್ವತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ: ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು (credentials) ಬಳಸಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ RTO ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ. ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ Learner's License, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ) ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತನ್ನಿ. ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು RTO ಅಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂತ-9: ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ : ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. RTO ನಂತರ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರವಾನಗಿ: ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ಎಂಪರಿವಾಹನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿವರ್ತನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಓದಿ: ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? - UTIITSL PAN Card Application