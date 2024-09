ETV Bharat / technology

ಹುಡುಗಿಯರೇ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್​ - How To Detect Spy Cameras

How To Detect Spy Cameras Around Us: ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸತ್ಯ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ಗಳು ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್‌ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಅನುಮಾನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು!

ನಿಮ್ಮ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮೊದಲು ರೂಂನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್​ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿಸಿ. ನಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್​ಫ್ರಾರೆಡ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗಳು, ಸ್ಮೋಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್​, ವಾಲ್​ ಪೇಯಂಟ್​, ಹೂವಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಡನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿವೆ. ಇವು ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್​ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಫೋನಿನ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುಪ್ತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪೈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ವೈ-ಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೈ-ಫೈ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಯಾವುದೇ ವೈಫೈ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು WiFiman, NetSpot ನಂತಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ.