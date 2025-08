ETV Bharat / technology

ನಿಮ್ಮ Gmail​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಫುಲ್​ ಆಗಿದೆಯೇ? ಈ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? - HOW TO DELETE ALL EMAILS IN GMAIL

Gmail: ಅನೇಕರು Gmail ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 15GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾತ್ರ​. ಹೀಗಾಗಿ Gmail ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್​ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮೇಲ್‌ಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ?. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕೇ? ಎಂಬುದು ಹಲವರ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ Gmailನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾಸ್​ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇ-ಮೇಲ್​ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್​ ಮಾಡಬೇಕು.

ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಚೆಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ 50 ಅಥವಾ 100 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್​ನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಲಿಟ್​ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಶ್​ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ದೃಢೀಕರಿಸು ಎಂಬ ಐಕಾನ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 50-100ರವರೆಗೆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಡಿಲೀಟ್​ ಆಗುತ್ತಾವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ Gmailನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗೂ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು Gmail ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಡಿಲಿಟ್​ ನಂತರವೂ, ಇಮೇಲ್‌ಗಳು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವ್​ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಆ ಡಿಲೀಟ್​ ಆದ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಇಮೇಲ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಿನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಆಗಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟಗರಿ ಆಧಾರವಾಗಿ:

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು Gmailನ ಎಡ ಸೈಡ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಕೆಟಗರಿ’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ಈಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ Social, Updates, Forums, Promotion ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘ಡಿಲೀಟ್​’ ಅಥವಾ ‘ಟ್ರಾಶ್​’ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀವು ‘Confirm’ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಸ್​ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ನಿಮ್ಮ Gmailನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ವರ್ಗ, ಲೇಬಲ್, ಕಳುಹಿಸುವವರು, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಬಹು ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಬದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಲೇಬಲ್ಸ್​ ಆಧರಿಸಿ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು Gmailನ ಎಡ ಸೈಡ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Labels’ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಲವು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲೇಬಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Delete’ ಅಥವಾ ‘Trash’ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ನೀವು ‘Confirm’ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಬಲ್ಸ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಡಿಲಿಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ (Based on the sender): ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಚ್​ ಬಾರ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Search option’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

‘From’ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಲೀಟ್​ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಸರ್ಚ್​’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Delete’ ಅಥವಾ ‘Trash’ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ‘Confirm’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ (Based on date): ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಚ್​ ಬಾರ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Search option’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ‘Date within’ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.

ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘Search’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Delete’ ಅಥವಾ ‘Trash’ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ‘Confirm’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ (Based on size): ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸರ್ಚ್​ ಬಾರ್​ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘Search option’ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

‘Size’ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್‌ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು MB ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ, ಕಡಿಮೆ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ KB, MB, ಬೈಟ್‌ಗಳ ಗಾತ್ರದ ಯುನಿಟ್​ ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ‘ಸರ್ಚ್​’ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Delete’ ಅಥವಾ ‘Trash’ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ‘Confirm’ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್​ ಆಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮೇಲಿನದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Gmail ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ Gmail ಖಾತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ‘More’ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್​ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ನೀವು ಟೂಲ್‌ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ‘Delete’ ಅಥವಾ ‘Trash’ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

