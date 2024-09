ETV Bharat / technology

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಇಯರ್​ಬಡ್ಸ್​ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ - How to Choose Best Earbuds

By ETV Bharat Tech Team Published : 54 minutes ago

ಇಯರ್​ಬಡ್ಸ್ ( ETV Bharat )

How to Choose Best Earbuds: ಹಬ್ಬಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಫರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್​ ಖರೀದಿಸಲು ನೋಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವರು ಸಹ ಬಹಳ ಜನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಯರ್​ಬಡ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ನೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, TWS ಮತ್ತು ವೈರ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಧಾರಿತ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ.

ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ.900ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೀಚರ್​ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​, ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೌಂಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟರಿ: ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರೂ ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಸ್, ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ 35 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.

ಲೇಟೆನ್ಸಿ: ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವವರು ಕಡಿಮೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಇರುವ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಲೇಟೆನ್ಸಿ 100 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು, ಸರಾಸರಿ 50-100 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು, ಕಡಿಮೆ 20-40 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

20 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಬ್ಲೂಟೂತ್: ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಈಗ ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0+ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

5.3 ಮತ್ತು 5.4 ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ, ಉತ್ತಮ ಆಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್: TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆಯದು ಪ್ಯಾಸಿವ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್.

ಇದನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ANC: ANC ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಆಂಟಿ-ನಾಯ್ಸ್​ ಸೌಂಡ್​ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ANC ಜೊತೆಗೆ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬಾಹ್ಯ ಶಬ್ಧವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ENC:

ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್​ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಎಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕೆಫೆಯು ಶಬ್ಧದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ENC ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕೇಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಟಚ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: TWS ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಟಚ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಓದಿ: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌: ₹7 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ POCO 5G ಫೋನ್‌ - Discount On POCO Smartphones