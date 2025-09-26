ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು!
Honda Cars: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : September 26, 2025 at 3:48 PM IST
Honda Cars: ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಘಟಕಗಳಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಫ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹೋಂಡಾ, ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
A proud moment for us!— Honda Car India (@HondaCarIndia) September 25, 2025
Honda Cars India crosses the 2L exports milestone. It’s proof of our skilled teams, robust manufacturing, and the ‘Make in India’ spirit.
With Honda City and Elevate contributing 78% of the volume, we’ve driven our manufacturing excellence across countries. pic.twitter.com/A5YuELBnjU
ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ನಂತಹ ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು SATC ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2021ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು 50,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಂತಹ ಎಡಗೈ ಡ್ರೈವ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಮೊದಲ 50,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಮುಂದಿನ 50,000 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳ ರಫ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೋಂಡಾ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಅನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ WRV ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲಿವೇಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೇ. 78 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಳಿದ ಶೇ. 22 ರಫ್ತನ್ನು ಬ್ರಿಯೊ, ಅಮೇಜ್, ಜಾಝ್, ಬಿಆರ್-ವಿ, ಮೊಬಿಲೊ, ಸಿಟಿ ಇ-ಹೆಚ್ಇವಿ, ಅಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್-ವಿ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 33 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನ ಶೇ. 30 ಜಪಾನ್ಗೆ, ಶೇ. 26 ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಡಿಸಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಶೇ. 19 ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ, ಶೇ. 16 ಟರ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶೇ. 9ರಷ್ಟು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಸಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳು, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತೀಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೋಂಡಾದ ತಾಯ್ನಾಡು ಜಪಾನ್ನ ಜನರು ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
