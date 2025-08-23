Hero Xtreme 125R Single Seat: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕರಾದ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್ 125’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯದು ಇದು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ‘ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R’ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟರ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ - ಸೀಟ್ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಯೂತ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ IBS ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ‘Xtreme 125R’ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ IBS ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 98,425 ಆಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ‘Hero Xt 125R’ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್-ಸೀಟ್ ABS ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರೂ. 1.02 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘Hero Glamour X’ ಟಾಪ್-ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಬೆಲೆ ಈಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ‘Xtreme 125R’ ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟರ್ನಂತೆಯೇ ಇದೆ.
ಆದರೂ ‘Hero Glamour X’ ರೈಡ್-ಬೈ-ವೈರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ‘Hero Xtreme 125R’ ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ನ ಸಿಂಗಲ್ - ಸೀಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರ ಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R ಪವರ್ಟ್ರೇನ್: ಹೀರೋ ‘ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 125R’ ಕೂಡ ‘ಗ್ಲಾಮರ್ X’ನಂತೆಯೇ 124.7cc ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 11.5 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 10.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: TVS ರೈಡರ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸೀಟ್ ರೂಪಾಂತರವು ಸಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 93,865 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).