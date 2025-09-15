ಬಜೆಟ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜಿನ ಹೀರೋ ಬೈಕ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು
Hero HF Deluxe Pro Launched: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ 2025 ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : September 15, 2025 at 12:56 PM IST
Hero HF Deluxe Pro Launched: ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮೌಲ್ಯದ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ 2025 HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನೀಡಲು, ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ.73,550 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಂತ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಬೈಕ್ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕಿರೀಟ ಆಕಾರದ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೈಕ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೀರೋ 2025 HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 97.2cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ದೈನಂದಿನ ಸವಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 8,000 rpmನಲ್ಲಿ 7.9 bhpನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 6,000 rpmನಲ್ಲಿ 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ನಗರದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ಮೈಲೇಜ್.
ವರದಿಗಳಂತೆ, 70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, i3S ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
