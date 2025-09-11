ETV Bharat / technology

GST ಎಫೆಕ್ಟ್​: ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಹೀರೋ ಸ್ಕೂಟರ್‌, ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ

GST Effect on Hero Bikes: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್​​ ನೋಡಿ..

ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತಿವೆ ಹೀರೋ ಸ್ಕೂಟರ್‌, ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ (Image Credit: Hero MotoCorp)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 1:55 PM IST

GST Effect on Hero Bikes: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ (ICE) ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 16,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಮಾದರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೊಣ..

ಹೀರೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು: ಹೀರೋ ಮೋಟೋಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೀರೋ ಡೆಸ್ಟಿನಿ 125 ಬೆಲೆಯನ್ನು 7,197 ರೂ. ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಪ್ಲೆಷರ್+ ಬೆಲೆಯನ್ನು 6,417 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಹೀರೋ ಜೂಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 160 ಬೆಲೆಯನ್ನು 11,602 ರೂ., ಹೀರೋ ಜೂಮ್ 110 ಮತ್ತು 125 ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 6,597 ಮತ್ತು 7,291 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ
Hero Destini 1257,197 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Pleasure+6,417 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xoom 1106,597 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xoom 1257,291 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xoom 16011,602 ರೂ. ಇಳಿಕೆ

ಹೀರೋ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಹೀರೋ ಕರಿಸ್ಮಾ 210 ಬೆಲೆಯನ್ನು 15,743 ರೂ., ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್ 210 ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 250R ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 14,516 ಮತ್ತು 14,055 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ 160R ಮತ್ತು 125R ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10,985 ಮತ್ತು 8,010 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾದರಿಬೆಲೆ ಕಡಿತ
Hero Karizma 21015,743 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xpulse 21014,516 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xtreme 250R14,055 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xtreme 160R10,985 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Xtreme 125R8,010 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Glamour X7,813 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Splendor+6,820 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Super Splendor7,254 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero HF Deluxe5,805 ರೂ. ಇಳಿಕೆ
Hero Passion+6,500 ರೂ. ಇಳಿಕೆ

ಹೀರೋ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳು: ಕಂಪನಿಯ ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ಹೀರೋ ಗ್ಲಾಮರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 7,813 ರೂ.ಗಳಾಗಲಿವೆ. ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ + ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6,820 ಮತ್ತು 7,254 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಷನ್ + ಕ್ರಮವಾಗಿ 5,805 ಮತ್ತು 6,500 ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀರೋ ತನ್ನ ವಿಡಾ ರೇಂಜ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಪರಿಣಾಮವು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.

