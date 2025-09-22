ETV Bharat / technology

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

GST Rates Take Effect Today: ತುಪ್ಪ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿವಿಗಳು, ಎಸಿಗಳು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಕಾರು-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 9:12 AM IST

GST Rates Take Effect Today: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದಸಾರ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಗಿಫ್ಟ್​ ನೀಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ, ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿವಿಗಳು, ಎಸಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹಣ ಉಳಿಸಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ 56ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

  • ಸರ್ಕಾರವು 5%, 12%, 18% ಮತ್ತು 28% ರಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಶೇ5ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಶೇ18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.
  • ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ನಂತರ ಸೋಪ್, ಶಾಂಪೂ, ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ.

ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ:

  • ಟಿವಿ, ಎಸಿ, ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಈಗ ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎಸಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1,500 ರಿಂದ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  • ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಿವಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. 32 ಇಂಚಿನ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 5,600 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ, ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆ 3,600 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೂ. 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ?

  • 350 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಈಗ ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಇದು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಈಗ ಶೇ. 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 60,000ರೂ.ಗಳಿಂದ ರೂ.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಇದಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.10,000 ರಿಂದ ರೂ.15,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೈಕು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆಫರ್​ಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ.
  • ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವಿದ್ದ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಶೇ. 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವಿದ್ದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಯುಎಚ್‌ಟಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಈಗ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1200 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - ಎಂಜಿನ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಶೇ 28 ರಿಂದ ಶೇ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಡೀಸೆಲ್-ಎಂಜಿನ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರವು 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು, 1200 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳು, ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಮತ್ತು 1500 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಬದಲಿಗೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಆರಂಭ: ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಇತರ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಈಗ ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಶೇ 18ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಶೇ 40ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

