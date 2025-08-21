Vahan Green Sewa: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ ರೆಟ್ರೊ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ವಾಹನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ‘ಟೈಪ್ ಅಪ್ರೂವಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಲೇಔಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಎಸಿ) ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ‘ಟೈಪ್ ಅಪ್ರೂವಲ್’ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ (ಆರ್ಟಿಒ) ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಕಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಈಗ ವಾಹನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
MSME ಮತ್ತು SME ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ MSME ಮತ್ತು SME ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ದೀರ್ಘ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು IAC ಹೇಳಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ: ಐಎಸಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಯಾಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಅನಗತ್ಯ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಪದರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದು ನಕಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಿಟ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಸುವಂತೆ ಐಎಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು (ಬಿಇವಿಗಳು) ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.15-50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
