Government Defends E20 Petrol: ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (E20) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ (MoPNG) ಆಗಸ್ಟ್ 4 ರಂದು ದೂರಗಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಹನ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಓವರ್ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆ: 2070 ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ (NDC) ಗುರಿಯಾದ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಜೊತೆಗೆ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ‘ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ಯೂಯಲ್’ ಎಂದು ಇರಿಸಿದೆ. MoPNG ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಯನವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಬರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಕಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿಂದ ಬರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿಯು ಕಬ್ಬಿನ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ನೇರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ‘ಅನ್ನದಾತರು’ ಮತ್ತು ‘ಉರ್ಜದಾತರು’ (ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಕರು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಥೆನಾಲ್ ಸರಬರಾಜು ವರ್ಷ (ESY) 2014-15 ರಿಂದ ಜುಲೈ 2025ರ ವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ರೂ. 1.44 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 245 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 736 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು 30 ಕೋಟಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಶ್ರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 2024-25 ಪೂರೈಕೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂ.40,000 ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂ.43,000 ಕೋಟಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್: ಮೈಲೇಜ್ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಾಹನ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಚಿವಾಲಯ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL), ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ARAI) ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರ (SIAM) ಸಂಶೋಧನಾ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ NITI ಆಯೋಗದ ಅಂತರ-ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿ (IMC) ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
E20 ಉತ್ತಮ ವೇಗವರ್ಧನೆ, ಸುಗಮ ಸವಾರಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು E10 ಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (~108.5 vs ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ 84.4) ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೋಚನ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ-ನಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ (RON) BS-VI ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 88 ರಿಂದ 91 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ E20 ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ 95ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು, ಸಚಿವಾಲಯವು E10-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತವು ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಭಗಳಿಂದ ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು. ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು 2009 ರಿಂದ E20-ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ‘ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್’ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು, ‘ಟೈರ್ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ದಶಕಗಳಿಂದ E27 ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಟೊಯೋಟಾ, ಹೋಂಡಾ ಮತ್ತು ಹುಂಡೈನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ.
BIS ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾನದಂಡಗಳು ಚಾಲನೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ E20 ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬದಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ‘ಅಗ್ಗದ, ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿವಾದ: ಎಥೆನಾಲ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ E20 ಬೆಲೆಗಳು ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ 2020-21 ವರದಿಯು E20ಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಥೆನಾಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಜುಲೈ 31, 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ರೂ.71.32 ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು GST ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಿ-ಹೆವಿ ಮೊಲಾಸಸ್ ಎಥೆನಾಲ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ESY 2021–22 ರಲ್ಲಿ ರೂ.46.66 ರಿಂದ ESY 2024-25 ರಲ್ಲಿ ರೂ.57.97 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.52.92 ರಿಂದ ರೂ.71.86 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಈ ಹೆಚ್ಚಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು OMCs ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ E20 ಲಭ್ಯ: IOCL ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ RTI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ XP95 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎರಡೂ ಈಗ ಪರಿಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖರವಾಗಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದೃಢೀಕರಣವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಭಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ: ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು E20-ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ’ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾದ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ ಬದಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು E20 ಮೀರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ‘ಕೇರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೆಷನ್’ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪಾಲುದಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ E20 ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆ: ಭಾರತದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು 2013-14ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.1.9 ರಿಂದ 2025 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.19.3ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು 2030 ರಿಂದ 2025 ಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಚಾಲಕರು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಶೇ.10-15ರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಕುಸಿತವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಿಂದ ಪಾಠ: ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಭಾರತವು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಗೋಚರ ಬೆಲೆ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
‘ಸರ್ಕಾರವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಇಂಧನ ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟುಗಳು: E0 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ, ಆಮದು ಪರ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ‘ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ". ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯ್ಕೆ, ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಂಧನ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ E20 ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ E20 ಅನ್ನು ಮೀರಿ ತಳ್ಳಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಓದಿ: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಗ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?