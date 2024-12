Year in Search 2024: ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್​​ ಆಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ "ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್" ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿರುವುದೇನೆಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನಾವು ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು, ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಜೆರ್ಬೈಜಾನ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೆಚ್ಚಿನವು, ಆದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾವೆ (ಆರೆಂಜ್​ ಪೀಲ್​ ಥೇರಿ, ಥ್ರೋನಿಂಗ್ ಡೇಟಿಂಗ್). ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು (ಜನರಲ್ ಜಡ್​ ಬಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಮ್ಸ್) ಸಹ ಗೂಗಲ್​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿವೆ.

ಗೂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಸರ್ಚ್​ ಆದ ವಿಷಯಗಳು (Google India)

ಈ ವರ್ಷ, "Pookie," "demure," ಮತ್ತು "Moye Moye" ನಂತಹ ಮೇಮ್ಸ್​ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಸಂಘರ್ಷವು "All Eyes on Rafah" ಗಾಗಿ ಸರ್ಚ್​ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. "How to vote Lok Sabha" ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ. "excessive heat" ಮತ್ತು "AQI near me" ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಇಯರ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್: ಭಾರತವು 2024 ರಲ್ಲಿ "Indian Premier League" ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ. ನಂತರ "T20 World Cup". "Bharatiya Janata Party", "Election Results 2024" ಮತ್ತು "Olympics 2024" ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟಾಪ್​ ಐದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪಡೆದಿವೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ, ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

ಮೂವೀಸ್​ ಮತ್ತು ಶೋಗಳು: ಭಾರತದ ಎಂಟರ್ಟೈನಮೆಂಟ್​ ಸರ್ಚ್​ 2024 ರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. "Stree 2" ಚಲನಚಿತ್ರ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ ನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ "Hanu-man" ಮತ್ತು "Kalki" ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವು. "Heeramandi," "Mirzapur," "Panchayat," ಮತ್ತು "Kota Factory" ನಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಟಾಪ್​ ನಲ್ಲಿವೆ. "The Last of Us" and K-dramas "Queen of Tears" ಮತ್ತು "Marry My Husband" ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು: ಐಪಿಎಲ್​, ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ನಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಕೋಪಾ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ ಆಗಿವೆ. ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಶಾಂಕ್ ಸಿಂಗ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇನ್ ಅವರಂತಹ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಗಳಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಸರ್ಚ್​ಗಳು: "Nadaaniyan" ಮತ್ತು "Husn" ನಂತಹ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್​ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ "Ye Tune Kya Kiya" ಮತ್ತು "Yeh Raaten Yeh Mausam" ನಂತಹ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್‌ಗಳು ಕೇಳುಗರನ್ನು ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಾಕ ವಿಧಾನ: ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ನಿಂದ ಮನಾಲಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಹುಡುಕಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಪಚಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಮ್ಮಂತಿ ಮತ್ತು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಮೀಮ್ಸ್​: ಈ ವರ್ಷ ಜನರು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ "Blue Grinch Knee Surgery," "Hamster Meme," "Very Demure, Very Mindfu," ಮತ್ತು "Gen Z Boss" ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ "Orange Peel Theory" ಮೆಮೆಯು ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮೆಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ "Throning Dating" ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡೇಟಿಂಗ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಹುಡುಕಾಟವಾಗಿದೆ.

