ಅದಾನಿ, ಗೂಗಲ್​ ಜೊತೆ ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಂದ!; ಹೊಸ ಐಟಿ ಹಬ್​ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿದೆ ಆಂಧ್ರ

Google AI Hub: ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಎಐ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಅದಾನಿ, ಗೂಗಲ್​ ಜೊತೆ ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ (Photo Credit: X/IndiaAI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 1:41 PM IST

Google AI hub in Visakhapatnam: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶದ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

'ಭಾರತ್ ಎಐ ಶಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಸಿಎಂ ನಾರಾ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಐಟಿ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್, ರಾಜ್ಯ ಐಟಿ ಸಚಿವೆ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೂಗಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ರೈಡೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಮೂಲಕ $10 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ $5 ಬಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣವು 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಸಬ್ - ಸೀ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 12 ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೂಗಲ್ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಜೆಮಿನಿ - AI ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಒದಗಿಸುವ ಇತರ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ AI ತಜ್ಞರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಗೂಗಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್​ ಆಗಲಿದೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು, ‘ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಟಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೂಗಲ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್​, ಎಐ, ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೆಲಸವೂ ಅಗತ್ಯ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗೂಗಲ್ ಘೋಷಣೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. AI, ಕ್ಲೌಡ್ ಸರ್ವೀಸ್​ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಸ್​ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗೂಗಲ್‌ನ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್: ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ 1 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಿಇಒ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋಲೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ - ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಣ್ ಬಜ್ವಾ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸುಮಾರು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು AI ನಗರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೇವಲ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಣ’ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿದೆ.

