Google Teases Pixel 10 Pro Fold: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ‘ಮೇಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10', 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ', 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್' ಮತ್ತು 'ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್' ಫೋನ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ನ ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ನ ಒಳ ಅಥವಾ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್ ಕಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ’ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ 13-ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಅದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೇವಲ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ವಿನ್ಯಾಸವು ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫೋನ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ವರದಿಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀನ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಟೀಸರ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆಯೂ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪ್ರಿಕ್ಸ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೂ. 1,72,999. ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಈಗ 1,29,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
