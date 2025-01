ETV Bharat / technology

ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ನ ಈ ಐದು ಸಿಕ್ರೇಟ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ? - GOOGLE MAPS SECRET FEATURES

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ನಾಲ್ಕನೇಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ EV ವಾಹನದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಬೇಕು.

Near By Hotel: ಐದನೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಡಿನ್ನರ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್​ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿ Near By Hotel ಎಂದು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು: ಈ ಬಾರಿ ಟೆಕ್​ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು!