ನಿಮಗಿದು ಗೊತ್ತಾ?: ನಿಮ್ಮದೇ ಕಲ್ಪನೆ, ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ​ ಗೂಗಲ್​ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! - GOOGLE GEMINI STORYBOOKS

ಅಜ್ಜಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಜೆಮಿನಿ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ (Google)
Published : August 7, 2025 at 4:57 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಜೆಮಿನಿಯ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೊಂದನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಬರೆದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಫೈಲ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್​​ ಇನ್​ಪುಟ್​ ಪಡೆದ ಕೂಡ ಈ ಎಐ ಸಾಧನ ಕಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋ-ದೃಶ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿಯೇ ಕುಳಿತು ಆಫ್‌ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಕೂಡ ಬಣ್ಣದ ಕಥೆಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು.

ಗೂಗಲ್​ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ (Google)

ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಜೆಮಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 10 ಪುಟಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಗೂಗಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಸ್​​ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಲಿದೆ. 45 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದೆ.

ಗೂಗಲ್​ ಜೆಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ (Google)

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪಠ್ಯ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಹಾಕಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಪೋಷಕರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದ್ದು, ಬಣ್ಣದ ಪುಸ್ತಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ತರಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಎಐಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದ ಗೂಗಲ್

  • 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ವಿವರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದೆ.
  • ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಪಾಠ: 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಕೂಡ ಆನೆ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ.
  • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಟ್​ವರ್ಕ್​: ಮಗು ಬರೆದ ಚಿತ್ರಕತೆಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ನನ್ನ 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಗುವಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್​ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ.
  • ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್​ ಕಥೆಗಳು: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್​ಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್​ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಹಸದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಜೆಮಿನಿಗೆ ಕೋರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋರಿಬುಕ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ ಆ್ಯಪ್​ ಮತ್ತು ಜೆಮಿನಿ ಡೆಸ್ಕ್​ಟಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗೂಗಲ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಪ್ರೊ ಪ್ಲಾನ್​ನನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 19,500 ರೂ ಅಥವಾ ಮಾಸಿಕ 1,950 ರೂಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರೆ ಸಾಕು. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಆಫರ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

