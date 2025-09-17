ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ
Royal Enfield Price Down: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ-ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 17, 2025 at 12:29 PM IST
Royal Enfield Price Down: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಂತೆ ತನ್ನ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ GST 2.0 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 350cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ GST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 40ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು. ಹೊಸ ದರಗಳು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗೋವಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ 19,665 ರೂ. ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಳೆಯ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 2.37 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 2.17 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಮೀಟಿಯರ್ 650 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 29,486 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 3.98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಟರ್ 350 ಬೈಕ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 1.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈಗ 1.37 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಲೆಟ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಮೀಟಿಯರ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಬುಲೆಟ್ 350 ಬೈಕ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆ 1.76 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಸ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.97 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.81 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಟಿಯರ್ 350 ಬೈಕ್ನ ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.91 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಲೆಗಳು: ಅಂತೆಯೇ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಮ್ 450 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 2.08 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.23 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೆರಿಲ್ಲಾ 450 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 2.39 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 2.56 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 2.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
650 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ 3.09 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು 3.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 3.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಬೈಕ್ ಬೆಲೆ 3.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಾಟ್ಗನ್, ಬೇರ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಶಾಟ್ಗನ್ 650 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ 3.67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.94 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬೇರ್ 650 ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ 3.46 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿವೆ.
