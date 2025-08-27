ETV Bharat / technology

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್​: ಈ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ₹6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ - GANESH CHATURTHI OFFERS

Ganesh Chaturthi Offer: ಗಣೇಶ​ ಚತುರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಗಣೇಶ​ ಚತುರ್ಥಿ ಆಫರ್ಸ್ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
Ganesh Chaturthi Offers: ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಕೂಡಾ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವೇ. ಈ ಸೀಸನ್ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಜನರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹೋಂಡಾ, ಹುಂಡೈ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಕೊಳ್ಳಿ.

MG ಮೋಟಾರ್ಸ್: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಂಪನಿ MG ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಾಮೆಟ್ EV, ZS EV, ಹೆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮೆಟ್ EV ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 56 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ZS EV ಮತ್ತು ಆಸ್ಟರ್ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್: ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹೋಂಡಾ ಫೆಸ್ಟ್’ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್, ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.1,07,300 ವರೆಗಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿಟಿ ಇ:ಎಚ್‌ಇವಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ ರೂ.96 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ರೂ. 1.22 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಮೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 77,200 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ: ಈ ಹಬ್ಬದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್, ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್, ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಮ್ನಿಯ ಆಲ್ಫಾ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್ವಿಫ್ಟ್ AMT ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ರೂ. 1.1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ಆರ್ LXI ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ರೂ. 1.15 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇವ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು MPV ಅಥವಾ SUV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಮೇಲೆ ರೂ. 1.25 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.

ಹುಂಡೈ ಕಾರ್ಸ್​: ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ i10 ನಿಯೋಸ್ ರೂ. 30,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ರೂ. 25,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ಬೋನಸ್ ಹುಂಡೈ ಆಕ್ಸೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಟಕ್ಸನ್, ಅಲ್ಕಾಜರ್, ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ವೆರ್ನಾದಂತಹ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ.

ಹುಂಡೈ ಐಯೋನಿಕ್ 2024 ಮಾದರಿಯು ರೂ. 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಡೀಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

