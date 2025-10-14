ETV Bharat / technology

ಮಿಷನ್​ ದೃಷ್ಟಿ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ಪ್ರಯೋಗ!

Mission Drishti: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನವೋದ್ಯಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ ಐ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ‘ಮಿಷನ್​ ದೃಷ್ಟಿ’ಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

EARTH OBSERVATION SATELLITE INDIA MULTI SENSOR SATELLITE INDIA INDIA PRIVATE SATELLITE 2026 GALAXEYE MISSION DRISHTI
ಮಿಷನ್​ ದೃಷ್ಟಿ (Photo Credit- GalaxEye)
Published : October 14, 2025 at 12:06 PM IST

Mission Drishti: ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಉಪಗ್ರಹ ‘ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ’ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್-ಎಕ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಈ ರೀತಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ ಐ". ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಮಲ್ಟಿ-ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅರ್ಥ್​ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್​​​ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್​ ‘ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ’ಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದ ನೆಲದವರೆಗೆ, ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ, ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ಮಿತ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 160 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 500 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ 1.5 ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (SAR). ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ SAR ಮೋಡಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಆದರೆ ಈ ‘ಮಿಷನ್ ಫೋಕಸ್’ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕೃಷಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮೆಯಂತಹ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೋದ ಯುಆರ್ ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ, ನಿರ್ವಾತ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಅದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಐ’ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2029ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು 8 ರಿಂದ 12 ಅಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹುತೇಕ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

