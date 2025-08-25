ETV Bharat / technology

Gaganyaan Mission: ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಕ್ಲೀರೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಭಾನುವಾರ ಮೊದಲ ಇಂಟಿಗ್ರೆಟೆಡ್ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಐಎಡಿಟಿ -01) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತು.

ಇಸ್ರೋದ ಮೊದಲ ಏರ್-ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ (Photo Credit: All India Radio News)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 10:14 AM IST

Gaganyaan Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂಬರುವ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಏರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಬಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ಡಿಆರ್‌ಡಿಒ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಇದು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಸೆಲರೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಪಸ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ ಮಾನವರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಆಧಾರಿತ ವೇಗವರ್ಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಭಾರತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ವ್ಯೋಮ್ ಸೇರಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶವಾಗಲಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ: ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು. ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಈ ಹಂತವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಗನಯಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ನ ವೇಗವರ್ಧನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಳು ಏರ್-ಡ್ರಾಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗಗನಯಾನ-1ರ ನಂತರ 2027ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ-4, ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದ ಭಾರತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

