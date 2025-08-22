Gaganyaan Mission Update: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಗಗನಯಾನ - ಜಿ1 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಿಷನ್ ಗಗನಯಾನ 2025ರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಸಹ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ. ನಾಯರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಹ ನೀಡಿದರು.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಮಿಷನ್ ಜಿ1 ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ.. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅರೆ ಮಾನವನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯೋಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರಲಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಮಿಷನ್ನ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿದೆ. 2015 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು 2005 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆಕ್ಸಿಯಮ್ -4 ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಕರೆತಂದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಭಾರತ: ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ - ಎಫ್ 16 ರಾಕೆಟ್ ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾಸಾ - ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ 6500 ಕೆಜಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶುಭಾನ್ಶು ಶುಕ್ಲಾ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದರ ಅನುಭವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.
‘ಐಎಸ್ಎಸ್ ಮಿಷನ್ನ ಅನುಭವ ಉಪಯುಕ್ತ’: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ (ಐಎಸ್ಎಸ್) ಅನುಭವವು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯಾತ್ರೆಗಳಾದ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ.. ನನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’: ಭಾರತದ ‘ಗಗನಯಾನ’ ಮಿಷನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿ ನಾಯರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಬರಲಿದೆ. ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಮಯ ಇದು. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ.. ನಾನು 'ಶುಕ್ಲ' ಅವರಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
‘ನಾವು ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’: ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?.. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಎಂದರೇನು?: ಇಸ್ರೋದ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಜೀವಾಧಾರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನವಸಹಿತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಮಾನವಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ದ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
