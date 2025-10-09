ಭಾರತ 6G ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ: ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ IITಗಳು!
6G Technology: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 6G ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
Published : October 9, 2025 at 8:20 PM IST
6G Technology: 6G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (IMC) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 6G ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಎಂ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾಗಣೆದಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ITU ಮತ್ತು 3GPP ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
‘2035ರ ವೇಳೆಗೆ 6G ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗಳು ಭಾರತದ GDPಗೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ $1.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 6Gಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಾರತವು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಕಾರನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ನೀತಿಗಳು, ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, IMC 2025ರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಬುಧಿರಾಜ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 6G ಓಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದೇ ಆದ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಟಾಟಾದ ತೇಜಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ 4G ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
6Gಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 6G ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಳ್ಳುವುದು, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
5G ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15-20 ಭಾರತೀಯ ತಜ್ಞರು ಜಾಗತಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. 6G ಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ್ 100-125 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಖಲಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತದ 6G ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ‘5G ಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ IC ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 6G ಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನದಂಡಗಳು, IC ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು 2025–2027 ಕ್ಕೆ ರೂ. 500 ಕೋಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 6G ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ 6G ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
AI ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂವೇದನೆ: ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ 6G ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ML) ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತವೆ. 5G ಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, 6G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ AI ಮತ್ತು ML ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಉಪ-ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು, ಉಪ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯೆಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, 6G ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 6G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಗತಿಗಳು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು 6G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್: ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೊಯಿಲ್ಪಿಳ್ಳೈ ಮಾತನಾಡಿ, 6G ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತದ ಹಂತ ಹಂತದ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. 2026-27ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಿತ - ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಡ್ಗಳ ರಚನೆಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ 6G ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೊಯಿಲ್ಪಿಳ್ಳೈ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಾಗ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಿಮಯದ ಬದಲು ಹಂತ ಹಂತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6G ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ವಿಧಾನವು ಮನೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಣತಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 6G ಪ್ರಭಾವದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ‘6G ಕೃಷಿ ವಲಯ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಸಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು ಶಕ್ತಿ-ನ್ಯೂಟರಲ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗ್ರಿಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿಪತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಡ್ರೋನ್ ರಿಲೇ-ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 6G ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು: ಸಿಂಧಿಯಾ ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 8.34 ಲಕ್ಷ ಟೆಲಿಕಾಂ ಟವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈಬರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ (NGN) ಬಲವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದರು. 2023ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಾಯಿದೆಯು ಟೆರಾಹರ್ಟ್ಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. TRAI ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಧಿಯಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ STEM ಪದವೀಧರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು IITಗಳು, IISc ಮತ್ತು 5G/6G ಲ್ಯಾಬ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 6G ನಾವೀನ್ಯಕಾರರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದರು. ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ದೇಶವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, AI ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
