ETV Bharat / technology

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ಶೇ.80ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! - FLIPKART BIG BILLION DAYS 2024

By ETV Bharat Tech Team

Flipkart Plus ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?: Flipkart Plus ಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕಳೆದ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಯಶಸ್ವಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. Flipkart Plus Premium ಗಾಗಿ, ನೀವು ಕಳೆದ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಯಶಸ್ವಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ 2x ಸೂಪರ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ : ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲೂ 2x ಸೂಪರ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಓದಿ: LPG ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳಿವು! - Facts About LPG