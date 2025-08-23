ETV Bharat / technology

‘ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್​’ ಮಾಡ್ಯೂಲ್​ನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? - BHARATIYA ANTARIKSH STATION

Bharatiya Antariksh Station: ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ISRO UNVEILS BAS SCALE MODEL BHARATIYA ANTARIKSH STATION ISRO ISRO BAS MODULE
ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಟೇಷನ್ (Photo Credit: ISRO Spaceflight)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read

Bharatiya Antariksh Station: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ BAS-01 ನ 3.8 ಮೀಟರ್ x 8 ಮೀಟರ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.

2028ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಸ್: ಭಾರತ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಸ್​ನ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದ್ರೆ, ಐದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ. 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ BAS-01 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 450 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ECLSS), ಭಾರತ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಭಾರತ್ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣಾ - ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಕಿರಣ, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (MMOD) ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏರ್‌ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (EVA). ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಓಪನ್​: ಇನ್ನೂ ಅನ್​ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ

Bharatiya Antariksh Station: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ BAS-01 ನ 3.8 ಮೀಟರ್ x 8 ಮೀಟರ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.

2028ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಸ್: ಭಾರತ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎಎಸ್​ನ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಯ್ದ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದ್ರೆ, ಐದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ (ಐಎಸ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣ. 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ BAS-01 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 450 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ECLSS), ಭಾರತ್ ಡಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಭಾರತ್ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣಾ - ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಕಿರಣ, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (MMOD) ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್‌ಗಳು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಏರ್‌ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (EVA). ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಗ್-ಅಂಡ್-ಪ್ಲೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಏವಿಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರ: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಓಪನ್​: ಇನ್ನೂ ಅನ್​ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRO UNVEILS BAS SCALE MODELBHARATIYA ANTARIKSH STATIONISROISRO BAS MODULEBHARATIYA ANTARIKSH STATION

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಆಫರ್! ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು?

ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ': ಭಾರತದ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ 70ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ 157' ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆ: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.